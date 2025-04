Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Informação é do site Footy Headlines, especialista em notícias sobre lançamentos de uniformes de futebol. Cor fere estatuto da CBF

A blusa será produzida em uma colaboração entre a seleção brasileira e a marca Jordan, que é uma linha da marca Michael Jordan em parceria com a Nike, hoje fornecedora da seleção canarinho.

O uniforme reserva da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 poderá ser vermelho. De acordo com notícias do site especializado em lançamentos de uniformes de futebol, Footy Headlines, o tom "que nunca foi utilizado antes" foi o escolhido para a terceira camisa do grupo verde e amarelo.

A mudança fere o estatuto da própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No tópico símbolos, é salientado que esse tipo de alteração só pode ocorrer em jogos festivos ou amistosos, como ocorreu no jogo diante da Espanha após ataques racistas sofridos por Vinicius Júnior, não em eventos oficiais como a Copa do Mundo.

A revista Placar salientou em matéria que uma fonte consultada por ela afirma ter visto os protótipos apresentados pela Nike para as camisas 1 e 2 da Copa de 2026 e garantiu que as cores são as tradicionais amarela e azul.