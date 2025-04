FIFA apresenta pôsteres das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Entidade mostra 16 imagens que combinam referências locais com elementos do futebol, no Mundial que acontece nos EUA, Canadá e México / Crédito: Jogada 10

A Fifa divulgou os pôsteres oficiais das 16 cidades que sediarão partidas da Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, Estados Unidos e México. Nesse sentido, o foco das artes é nos elementos culturais e visuais característicos de cada local, visando promover uma conexão entre o torneio e as identidades regionais. Vale destacar que 13 artistas diferentes tiveram a oportunidades de criar as artes, sendo que as três cidades mexicanas do torneio (Cidade do México, Guadalajara e Monterrey) contaram com o trabalho de um único profissional.

As sedes serão Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas, Dallas, Houston, Atlanta, Miami, Boston, Nova Iorque e Filadélfia (Estados Unidos). Completam a lista os seguintes locais: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey (México); Vancouver e Toronto (Canadá). Tradição em Copa do Mundo Essa iniciativa é uma tradição da principal competição de seleções de futebol, desde a sua primeira edição em 1930, no Uruguai. A presença de um pôster oficial como símbolo gráfico do evento exalta o país-sede e fica marcado de quatro em quatro anos. Desta vez, o foco da entidade foi a produção de uma peça para cada cidade. Elas combinam referências locais com elementos do universo futebolístico, em uma tentativa de expressar como cada local vive o esporte e como pretende receber torcedores. Além disso, os pôsteres aparecem como verdadeiros cartões de visitas aos torcedores. Neles, estão o logotipo oficial do Mundial, assim como o nome de cada cidade-sede, com cores e identidade visual características.