Sorteio da Copa do Brasil 2025 ao vivo: assista à transmissão

Vindas da segunda fase, chegam 20 equipes, que se juntam a outras 12 classificadas diretamente: os campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste (neste caso, o vice-campeão), além do vencedor da última edição da Copa do Brasil e das equipes mais bem colocadas no Brasileirão de 2024.

Uma das principais competições do futebol nacional, a Copa do Brasil de 2025 terá o sorteio da terceira fase nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15 horas. Ao todo, serão definidos 16 confrontos, assim como os mandos de campo, durante o evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A transmissão do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será feita pelo canal oficial da CBF no YouTube. Os jogos de ida acontecerão no dia 30 de abril, enquanto as partidas de volta estão marcadas para a semana do dia 21 de maio.

Três cearenses e chance de Clássico-Rei: CBF faz sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil; VEJA

Copa do Brasil 2025: assista a transmissão ao vivo

Copa do Brasil 2025: equipes

As 32 equipes que ainda disputam o título da Copa do Brasil de 2025 foram divididas em dois potes com 16 clubes cada. A definição dos potes foi feita com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, que considera o desempenho recente nas competições nacionais.