Hulk abre o jogo sobre aposentadoria: ‘Não tenho idade certa’

Aos 38 anos, atacante do Galo é um dos destaques do Campeonato Brasileiro; jogador revelou que ainda não faz planos para pendurar as chuteiras / Crédito: Jogada 10

O atacante Hulk, do Atlético-MG, é um dos veteranos do Campeonato Brasileiro. O jogador, aliás, ainda esbanja futebol com seus 38 anos. Na última temporada, chegou às finais da Copa do Brasil e Libertadores pelo Galo e, em 2025, conquistou seu quinto título do Estadual de Minas Gerais, sendo artilheiro do campeonato com sete gols marcados. Portanto, ao ser perguntado sobre os planos para a aposentadoria, o jogador revelou que ainda não tenho uma idade definida. Afinal, ainda se considera em um grande nível de entrega.