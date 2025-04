Em amistoso, Seleção Brasileira feminina perde por 2 a 0 para os Estados Unidos

O primeiro jogo da Canarinho no ano foi marcado por uma derrota nos amistosos preparativos para a Copa América

A seleção brasileira feminina foi derrotada na noite deste sábado, 5, no primeiro confronto de 2025. As comandadas de Arthur Elias perderam Estados Unidos, no SoFi Stadium, em Los Angeles, pelo placar de 2 a 0. Trinity Rodman e Lindsey Horan marcaram os gols das americanas.

O amistoso faz parte da preparação da Canarinho para a disputa da Copa América, que será realizada entre o dia 12 de julho e 10 de agosto, no equador. O Brasil está no Grupo B do torneio, junto de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.