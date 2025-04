Luiz Gustavo é internado com problema pulmonar e São Paulo encerra preparação para visitar o Atlético-MG

Na manhã deste sábado, 5, no CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo, 6, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis. O volante Luiz Gustavo foi internado após ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e virou desfalque para o jogo.

Após o aquecimento, o técnico Luis Zubeldía comandou uma atividade tática posicional, com orientações defensivas e ofensivas. As atividades tiveram como foco principal a preparação dos jogadores que devem começar entre os titulares.