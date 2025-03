Esportes do POVO ao vivo: Ceará enfrenta o Bahia e Fortaleza recebe o CRB pelo Nordestão

O Esportes do POVO é exibido na TV, pela TV O POVO (48.2), na Rádio O POVO CBN (FM 95,5), Rádio O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 26, do programa Esportes do POVO aborda os compromissos dos clubes cearenses pela Copa do Nordeste. Pelo Grupo B, o Ceará visita o Bahia, às 19 horas, na Fonte Nova, em Salvador (BA). Já pela chave A, a partir das 21h30min, o Fortaleza recebe o CRB no Castelão, e o Ferroviário encara o Sousa-PB no Presidente Vargas.

