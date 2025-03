Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Confronto entre Ceará e Bahia pela Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Embalado após garantir o bicampeonato estadual, o Ceará entra em campo na noite desta quarta-feira, 26, para mais um duelo importante na temporada. Na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Alvinegro visita o Bahia às 19 horas (horário de Brasília), em embate atrasado da quarta rodada da Copa do Nordeste de 2025. No confronto, o Vovô almeja a vitória para carimbar sua classificação para a fase mata-mata do torneio. Atualmente, a equipe de Porangabuçu ocupa a terceira colocação, com dez pontos somados. Em sua campanha, disputou cinco duelos e venceu três, além de perder um e empatar outro.

O Bahia, por sua vez, tem os mesmos dez pontos e lidera o Grupo B do certame regional. Invicto, o Esquadrão de Aço acumula três vitórias e um empate na atual edição da Lampions League. Além do duelo contra o time cearense, o Tricolor ainda tem outro jogo atrasado diante do Confiança.



Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: como chega o Esquadrão Assim como o Alvinegro, o Bahia também se sagrou campeão estadual no último fim de semana. Na decisão, a equipe tricolor bateu o rival Vitória por 2 a 1 no placar agregado. Para além disso, faz boa campanha no Nordestão e já estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, 30, contra o Corinthians. Portanto, devido a maratona de partidas, é provável que o técnico Rogério Ceni mande um time alternativo a campo. Nomes como Gilberto, Erick, Rodrigo Nestor, Cauly e Kayky devem ser titulares contra o Ceará. Outros como Caio Alexandre, Erick Pulga e Everton Ribeiro devem ser poupados. Para carimbar sua vaga no mata-mata da Copa do Nordeste, o Esquadrão de Aço precisa de uma simples vitória ante a equipe cearense.

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: como chega o Vovô Apesar de viver um momento semelhante ao do adversário, o Ceará deve disputar o confronto com o melhor que tem à disposição. Dentro das quatro linhas, porém, terá que superar dois desfalques de peso: Matheus Bahia e Pedro Raul. O lateral-esquerdo não poderá atuar por questão contratual— pertence ao clube baiano —, enquanto o centroavante ficou de fora por problemas clínicos. Conforme apurou o Esportes O POVO, o camisa 9 sentiu dores antes mesmo da final do Campeonato Cearense, disputada no sábado passado, 22. Porém, mesmo com o problema, preferiu atuar na decisão e marcou o gol do título alvinegro. Para além dos dois citados, o Alvinegro também terá as baixas de Rafael Ramos, Bruno Tubarão, Pedro Henrique, Ramon, Richardson e Guilherme, entregues ao departamento médico. Marcos Victor, fora por questão contratual, é outro que integra a lista de ausências.

Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: os destaques do jogo No Vovô, o protagonismo deve ser do atacante Aylon. Homem de confiança de Léo Condé, o camisa 11 deve ser escalado como titular devido a ausência de Pedro Raul. Em 2024, ele soma três gols em 13 partidas. Já pelo Tricolor, o destaque deve ficar por conta do também atacante Willian José, que chegou ao clube no início da temporada. Até aqui, ele disputou 12 jogos e marcou três tentos. Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: retrospecto Dois dos maiores clubes da Região, Esquadrão e Vovô já decidiram o título da Copa do Nordeste por três vezes: 2015, 2020 e 2021. Nas duas primeiras decisões, o time cearense levou a melhor, enquanto os baianos venceram em 2021. Em confrontos pelo Nordestão, o cenário é de equilíbrio, também com vantagem do time de Porangabuçu: oito vitórias do Ceará, seis triunfos do Bahia e três empates em 17 partidas.

O recorte geral do clássico nordestino também aponta equilíbrio, com leve vantagem para os cearenses: 20 vitórias do Alvinegro, 19 triunfos do Tricolor e 15 empates.



Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: análise de Mateus Moura "Um duelo de campeões estaduais. Bahia e Ceará se enfrentam após a "ressaca" do final de semana passado, quando ambos derrotaram seus maiores rivais e levantaram a taça do Campeonato Baiano e Cearense, respectivamente. O clima para ambos é positivo e a tendência é de que os treinadores, Ceni e Léo Condé, usem equipes alternativas, até pela proximidade da Série A e do cenário confortável que os dois clubes possuem quanto a classificação á fase mata-mata do Nordestão. Para o Vovô, o duelo também representa enfrentar o segundo time de elite nacional nesta temporada, contexto em que teve experiência recente contra o Fortaleza e não perdeu nenhum jogo sequer, com duas vitórias e um empate. Taticamente, o confronto deve favorecer o estilo predileto do Alvinegro de Condé: compactar as linhas e explorar os contra-ataques. Essa deve ser a principal arma do time cearense em busca da vitória", comentou o jornalista. Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste 2025: provável escalação Bahia