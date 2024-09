Brasil tem noite ruim, cria pouco e perde por 1 a 0 para o Paraguai nas Eliminatórias

Com resultado de 1 a 0, o time brasileiro fica na 5º posição do torneio, com apenas 10 pontos somados. O time comandado por Dorival Júnior só volta a campo no dia 10 de outubro, quando enfrenta o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago-CHI

Com direito a "olé" da torcida do Paraguai, o Brasil foi derrotado pelos donos da casa por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 10, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, capital paraguaia, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O gol do duelo foi marcado por Diego Gómez, ainda no etapa inicial.

O resultado deixa o time brasileiro na 5º posição do torneio, com apenas 10 pontos somados. O time comandado por Dorival Júnior só volta a campo no dia 10 de outubro, quando enfrenta o Chile, no Estádio Nacional, em Santiago-CHI.

Paraguai 1x0 Brasil | O jogo

O primeiro tempo brasileiro pode ser resumido em posse de bola elevada, mas objetividade praticamente nula. Em determinado momento do confronto, o Brasil chegou a ter 80% de domínios nos passes, mas as finalizações não existiam, uma vez que a forte defesa paraguaia barrava qualquer possibilidade de conclusão das jogadas.