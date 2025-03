Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: veja tabela completa e atualizada

O Brasil encerrou a 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma das piores derrotas de sua história no torneio. Em confronto contra a Argentina, a equipe comandada por Dorival Júnior foi goleada por 4 a 1 .

Agora, apesar de ainda ter chances de classificação, os resultados da 14ª rodada afastaram a possibilidade de uma comemoração antecipada pela vaga direta na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas: resultados da 14ª rodada

Além de Brasil x Argentina, a rodada contou com outros quatro jogos disputados na terça-feira, dia 25. Com três empates, a única equipe a sair vitoriosa – além da Argentina no Superclássico das Américas – foi a Venezuela, que venceu o Peru por 1 a 0, com gol de Salomón Rondón.

Derrota do Brasil promove maior audiência da televisão brasileira na temporada; SAIBA MAIS