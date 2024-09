Em jogo morno, Brasil vence Equador por 1 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Rodrygo garantiu a vitória brasileira em Curitiba Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

Na estreia de Dorival Júnior em Eliminatórias, o Brasil voltou a vencer pela competição. Nesta sexta-feira, 6, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR, a seleção bateu o Equador pelo placar de 1 a 0. Rodrygo, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do confronto. Com o resultado, o time brasileiro subiu para a 4ª posição com, agora, 10 pontos na tabela de classificação. Ao todo, seis equipes se classificam de forma direta à Copa do Mundo de 2026, que terá sede tripla — México, Estados Unidos e Canadá. O sétimo lugar vai à repescagem. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pentacampeã mundial retorna aos gramados na próxima terça-feira, 10, quando viaja até o Paraguai, onde enfrenta os donos da casa, em Assunção-PAR, no Estádio Defensores Del Chaco, às 21h30min, pela 8ª rodada do torneio.

Brasil 1x0 Equador | O jogo A seleção brasileira chegou para o duelo contra os equatorianos. E não era para poucos. O time vinha de uma sequência negativo de quatro partidas vitórias, sendo, no período, três derrotas consecutivas, contra Uruguai, Colômbia e Argentina.

Esse retrospecto — e pressão — parecem ter influenciados nos primeiros minutos do time comandado por Dorival Júnior. O que se viu em Curitiba foi um futebol sem muitas emoções e com pouca criatividades de ambos lados. Empurrado pela forte de presença de torcedores no Alto da Glória, o Brasil até tentava, como com Rodrygo, que aos 11 minutos arriscou de longe em cobrança de falta. Galíndez defendeu. O Equador, como de costume em toda equipe que enfrenta a Canarinho em solo brasileiro, se defendia e tentava apostar no seu jogo físico, que é de praxe de La Tricolor.

Entretanto, o único momento que conseguiram assustar Alisson foi apenas na reta final do 2º tempo, quando Rodriguez saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, chutou, o arqueiro deu rebote, mas Gabriel Magalhães, em cima da linha, salvou. No mais, um amplo domínio brasileiro, ao menos na posse de bola e raras tentativas de balançar as redes. As principais oportunidades saíram do pés do trio de ataque, composto por Vinicius Jr, Rodrygo e Luiz Henrique. A aposta de Dorival era usufruir da velocidade e do poder de finalização dos três. Aos 29 minutos, a estratégia do técnico surtiu efeito. Após boa jogada trabalha, Lucas Paquetá encontrou justamente Rodrygo, livre. O camisa 10 da Amarelinha chutou em direção ao gol, a bola desviou e o placar foi alterado para 1 a 0, sendo esse o último grande momento do Brasil na etapa inicial.

Na volta para o intervalo, o panorama ruim do jogo prosseguiu. O Equador, precisando da vitória, teve mais o controle das ações, mas não chegou a assustar Alisson e nem os torcedores que se fizeram presentes na casa do Coritiba. Pelo lado brasileiro, apesar de alterações esperadas como do jovem Estevão, nada se viu de criativo dentro das quatro linhas. Nesse cenário, o Brasil fez apenas o suficiente para, enfim, sair vitorioso nas eliminatórias e seguir firme buscabdo a vaga na Copa do Mundo. Brasil 1x0 Equador Brasil:

4-3-3: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson), Lucas Paquetá (Lucas Moura); Vini Jr., Luiz Henrique (Estevão) e Rodrygo. Téc: Dorival Júnior Equador: 4-3-3: Galíndez; Torres, Hincapié, Pacho, Estupiñán (Yaimar Medina); Caicedo, Méndez (Gruezo), Franco; Sarmiento (Kendry Páez), Rodríguez (John Mercado), Valencia (Yeboah). Téc: Beccacece