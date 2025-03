Equador segura o Chile e encaminha vaga na Copa do Mundo

Chile é melhor, domina partida em Santiago, mas não sai do 0 a 0 e segue em último com chances remotas de vaga. Valencia tem gol anulado / Crédito: Jogada 10

Chile e Equador fizeram um jogo bem carente de bom nível técnico e ficaram apenas no 0 a 0 nesta terça-feira (25), no Nacional de Santiago (CHI) pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar: faltam quatro rodadas. Com o resultado, o Chile segue em último lugar (são seis vagas diretas e mais uma para repecagem, com 10 na disputa) com apenas 10 pontos. Matematicamente, ainda há chance de se classificar, afinal, o Paraguai é o sexto com 20 e a Venezuela encontra-se em sétimo, com 15. Entretanto, o clima é de que só um milagre coloca os chilenos no Mundial. O Equador, por sua vez, é o segundo com 23 e pode se classificar na próxima rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador Sebastian Beccacece, do Equador, promoveu a estreia do volante Darwin Guaguá como atleta profissional. Isso mesmo. O jogador da base do Independiente Del Valle jogou primeiro profissionalmente do que por um clube. O jovem de 17 anos foi titular, mas acabou sendo o primeiro substituído, aos 15 minutos do segundo tempo. Aravena, atacante do Grêmio, não saiu do banco.

O adolescente, naturalmente, é desconhecido do grande público brasileiro. Entretanto, o Equador contou com velhos conhecidos como os atacantes Valencia (Inter) e Plata (Flamengo), e o volante Alan Franco (Atlético-MG). Zagueiro do Corinthians, Félix Torres entrou no segundo tempo. O Chile também contou com velhos conhecidos, como o atacante Vargas, ex-Galo e Grêmio, e o volante Vidal, que passou pelo Flamengo. Ambos foram titulares e substituídos na etapa complementar. Quem entrou no segundo tempo foi o meia Luciano Cabral, que defendeu o Athletico-PR em 2016, ficou quatro anos preso mais tarde por homicídio e agora segue na ativa aos 29 anos. O volante Aránguiz, ex-Inter, entrou no segundo tempo. O Chile dominou a partida e teve as melhores oportunidades ao longo dos 90 minutos. A primeira boa oportunidade veio com o volante Pizarro. Depois, o atacante Dario Osório, o lateral Oyola e novamente Pizarro levaram perigo ao gol do Equador. Enner Valencia até respondeu com uma finalização para a Colômbia, mas estava em posição irregular.