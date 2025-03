Colômbia, em casa, fica no empate com o Paraguai

Após abrirem 2 a 0 no início do jogo, colombianos cedem a igualdade aos embalados paraguaios. Ambos seguem na zona de classificação à Copa-2026 / Crédito: Jogada 10

A fase não anda boa para a Colômbia nas Eliminatórias da América do Sul. Após três derrotas seguidas, recebeu o Paraguai, no Metropolitano, em Barranquilla, nesta terça-feira, 25/3, pela 14ª rodada. Ficou no 2 a 2. Ótimo para os embalados paraguaios. Afinal, desde a chegada do treinador Gustavo Alfaro, a seleção saiu da lanterna para a zona de classificação à Copa e soma 4 vitórias e 3 empates. Luis Díaz e Jhon Árias marcaram para os colombianos. O Paraguai fez com Junior Alonso e Enciso. A Colômbia chega aos 20 pontos, em sexto lugar, última posição que vale vaga direta à Copa. O Paraguai tem 21 pontos, o mesmo de Uruguai e Brasil. Mas está atrás dos dois, em quinto lugar.

Veja como foi o empate entre Bolívia e Uruguai, pelas Eliminatórias Como foi o empate na Colômbia A Colômbia pressionou na marcação logo no primeiro ataque e, quando Richard Ríos roubou a bola e passou para Árias, o apoiador do Fluminense encontrou Luiz Díaz. Este cortou genialmente o marcador e abriu o placar. Isso com apenas 40 segundos. Os paraguaios sentiram e demoraram a entrar no jogo. Aliás, quando acordaram, os colombianos já venciam por 2 a 0, gol de Jhon Durán após ótimo contra-ataque puxado por Luiz Díaz pela esquerda. Em desvantagem, o Paraguai passou a buscar o jogo e com muit colume ofensivo (foram 14 finalizações na primeira etapa). Somente Almirón apareceu em três bons ataques. Em um deles, chutou sem goleiro,mas com a marcação de Mojica, que se jogou e abafou. bateu no braço ou barriga? O VAR não indicou pênalti.