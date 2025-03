Bolívia e Uruguai empatam, e Argentina garante classificação para a Copa

Com o resultado, o Uruguai fica momentaneamente na quarta posição, com 21 pontos. Do outro lado, a Bolívia permanece na sétima posição, com 14 pontos. No entanto, a seleção se complicou, pois pode sair da repescagem para o Mundial nesta rodada em caso de vitória da Venezuela e do Chile. Além disso, a Argentina se garante matematicamente para a Copa do Mundo de 2026.

Mesmo com dificuldades, o Uruguai se sustentou e saiu com um empate por 0 a 0 com a Bolívia, na altitude de 4.100m da cidade boliviana de El Alto, cidade vizinha a La Paz, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O goleiro do Internacional, Rochet, foi um dos responsáveis pelo placar por fazer defesas importantes, especialmente na segunda etapa. Os bolivianos, afinal, arriscaram mais de 20 finalizações, enquanto a Celeste buscou sair nos contra-ataques, porém a seleçao sentiu a altitude, nesta terça-feira (25)

O JOGO

Apesar da altitude de mais de 4.000m, o Uruguai começou melhor a partida diante da Bolívia. Aos seis minutos, Bentancur teve a primeira chance, mas acabou mandando para fora. Com nove, Cristian Oliveira também desperdiçou. Porém, depois dos dez minutos, foi a seleção boliviana que começou a atacar. Miguelito e Àbrego acabaram mandando para fora. A finalização mais perigosa foi Ramiro Vaca, mas o goleiro Rochet defendeu. Por fim, um primeiro tempo de poucas oportunidades claras e baixa intensidade dos donos da casa.

Na volta para a segunda etapa, a Bolívia voltou bem diferente e buscou o gol a todo momento, enquanto o Uruguai pareceu sentir os efeitos da altitude. Miguelito deu trabalho para defesa adversária e o camisa 10 Ramiro Vaca teve grande oportunidade em chute de falta, mas o goleiro do Inter fez boa defesa e outra a bola bateu na trave. No fim, Algarañaz perdeu um gol inacreditável. Do outro lado, a seleção de Bielsa apostou nos contra-ataques, porém com muitas dificuldades. A melhor chance aconteceu com Ugarte em finalização próxima ao travessão bem no início do jogo. Nos minutos finais, os uruguaios esboçaram um ataque, porém, falta ar e perna para completar para o gol.

Argentina classificada

A Albiceleste lidera a tabela das Eliminatórias com 28 pontos, já a Bolívia, sétima colocada, chegou a 14 pontos com o empate contra o Uruguai, ou seja, 14 pontos separam as duas seleções. Nas Eliminatórias, os seis primeiros colocados garantem vaga direta à Copa do Mundo. Como restam apenas quatro rodadas, só 12 pontos estarão em disputa nas próximas duas Datas Fifas.