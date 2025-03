Argentina x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

O Brasil vai enfrentar a Argentina pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo / Crédito: Reprodução/ Juan Mabromata / AFP

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, 25 de março (25/03), no jogo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo. A partida será disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires (MG), às 21 horas (horário de Brasília). Veja abaixo onde assistir ao vivo, provável escalação de cada seleção e retrospecto dos últimos jogos. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Tido como um dos maiores clássicos entre seleções no futebol mundial, Brasil e Argentina se enfrentam em uma partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vivendo um grande momento, a Argentina chega embalada e com uma liderança consolidada. Em seu jogo anterior, contra o Uruguai, em Montevidéu, os atuais campeões do mundo venceram por 1 a 0, com gol de Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo.

Já o Brasil não perdeu há cinco partidas. Sua última derrota foi contra o Paraguai, em novembro de 2024. Desde então, a equipe conquistou três vitórias e dois empates. No confronto passado, quando venceu a Colômbia por 2 a 1, o grande destaque foi Vinícius Júnior, que marcou o gol da vitória nos acréscimos. Argentina x Brasil nas Eliminatórias: provável escalação Argentina

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández; Thiago Almada e Julián Álvarez. Brasil

Bento; Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Raphinha, Rodrygo, Matheus Cunha e Vini Jr.

Retrospecto de Argentina e Brasil: últimos jogos dos times Apesar de vantagem Argentina nos últimos jogos, aonde o Brasil não vence o clássico desde 2019, o confronto entre as duas seleções é considerado parelho. "É porrada neles", diz Raphinha às vésperas do clássico entre Brasil e Argentina; VEJA

Ao todo, foram 109 jogos; com 43 vitórias do Brasil, 40 da Argentina e 26 empates. Na partida anterior entre as duas equipes, a Argentina venceu por 1 a 0 com gol do zagueiro Otamendi.