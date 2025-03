Dorival garante titularidade de Wesley e Matheus Cunha para o duelo contra a Argentina

Quatro das seis mudanças se deram pelas lesões de Alisson e Gerson e pelas suspensões de Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães. As saídas de Vanderson e João Pedro foram por opção do treinador.

Em coletiva concedida na manhã desta segunda-feira, 24, o treinador Dorival Júnior garantiu a titularidade do lateral Wesley e do atacante Matheus Cunha contra a Argentina, nesta terça-feira, 25, às 21 horas, no estádio Monumental de Nuñez. Ao todo, serão seis alterações em relação ao time que venceu a Colômbia na quinta-feira, 20.

Dorival argumentou que a entrada de Cunha no ataque da Seleção se deve por sua mobilidade e versatilidade, uma vez que a equipe canarinho atuou com um sistema de falso 9 na maior parte dos jogos.

O treinador também justificou a entrada de Wesley na equipe titular, argumentando que o atleta está em ótima forma fisicamente e que seu estilo de marcação é útil para marcar os jogadores argentinos.

"Quando Wesley entrou, nós ganhamos um pouco mais porque o Vanderson esgotou um pouco mais por ter grandes passagens e bons duelos. Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo. A apresentação dele, a liberdade de movimento. A Argentina não tem um jogador fixo nessa posição", afirmou.

O Brasil está na terceira colocação das Eliminatórias da Conmebol, com 21 pontos; já a Argentina lídera o certame com 28 pontos. O primeiro duelo entre as equipes nas eliminatórias foi vencido pelos argentinos, pelo placar de 1 a 0 com gol de Otamendí.