Com golaço de Almada, Argentina vence Uruguai (1-0) e fica a um empate da Copa do Mundo

A Argentina deu um grande passo rumo à Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Uruguai por 1 a 0 nesta sexta-feira (21), em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Sem Lionel Messi, a 'Albiceleste' chegou à vitória com um golaço do meia Thiago Almada (68'), ex-Botafogo, que bateu colocado de fora da área no ângulo esquerdo do goleiro Sergio Rochet, do Internacional.

Com a vitória no estádio Centenário, a seleção argentina soma 28 pontos na liderança das Eliminatórias e, se empatar com o Brasil (3º, 21 pontos) na próxima terça-feira, em Buenos Aires, garante vaga antecipada no Mundial do ano que vem. Por sua vez, o Uruguai, que na próxima rodada vai enfrentar a Bolívia em El Alto, se mantém com 20 pontos e cai para a segunda para a quarta colocação. - Noite de Almada-

Com vários desfalques de peso, incluindo o astro Lionel Messi e o atacante Lautaro Martínez, a Argentina aproveitou a desorganização no meio-campo e a falta de intensidade do ataque uruguaio, que não conseguiu incomodar 'Dibu' Martínez. Na 'Celeste', a aposta do técnico Marcelo Bielsa com Giorgian De Arrascaeta ao lado de Valverde e Bentancur não deu frutos. O meia do Flamengo foi substituído ainda no primeiro tempo por seu companheiro no clube carioca Nicolás de La Cruz, que também não conseguiu fazer a equipe funcionar. Os campeões mundiais mostraram sua habitual solidez defensiva e contaram com grande atuação de Almada, que antes de marcar já havia dado trabalho a Rochet. Até então, o goleiro uruguaio ainda não tinha sido vazado em casa nestas Eliminatórias.

Para De La Cruz, o jogo "não foi atrativo para nenhuma das equipes (...) um empate teria sido justo". A Argentina ainda terminou a partida com um jogador a menos pela expulsão do atacante Nicolás González (90'+5), que acertou um chute na cabeça de Nahitan Nández. - Escalações: