"É porrada neles", diz Raphinha às vésperas do clássico entre Brasil e Argentina

O Brasil enfrentará a Argentina nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, em partida válida pela 14ª rodada das Eliminatórias

O atacante Raphinha projetou o jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo com o Brasil atuando fora de casa, o jogador do Barcelona prometeu "porrada" nos rivais.

“Porrada neles (Argentina), sem dúvida. Vou para dentro com tudo no campo e fora de campo se precisar. Vou fazer o gol contra a Argentina e foda-se eles", disse em entrevista à Romário TV.