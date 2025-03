CBF não envia representantes à Conmembol e manda ofício a FIFA sobre racismo

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em sorteio da Copa do Brasil 2025 / Crédito: Staff Images / CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, esteve ausente no sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, nesta segunda-feira, 17. Enaldo não foi nem mandou representante em forma de reação ao que classificou como "punição branda", dada pela Conmembol ao caso de racismo mais recente envolvendo a instituição. A reação do mandatário da CBF, veio após o caso envolvendo o atleta do Palmeiras, Luighi, que foi alvo de ataques racistas, na partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores sub-20. O time paraguaio foi multado em US$ 50 mil, e jogou de portões fechados na competição.

Alinhado à presidente do Palmeiras, Leila Pereira — que também faltou ao sorteio — Ednaldo acredita que a punição dada pela Conmembol foi muito leve, e não ajudar a resolver o problema do racismo, com apuração do jornal Estadão.

Ednaldo, o primeiro presidente negro da história da CBF, acredita que a punição deveria passar pelo âmbito esportivo, com perda de pontos na competição, conforme feito no campeonato brasileiro. Em fala nesta terça-feira, 18, Alejandro Domínguez, presidente da Conmembol, disse que convidou representantes de clubes sul-americanos, para se discutir medidas apropriadas em caso de racismo. Momentos depois, Alejandro fez uma analogia dizendo que Libertadores sem brasileiros seria como "Tarzan sem Chita", reforçando o teor racista dos torcedores. O mandatário da CBF, entrou com recurso na Conmebol e na Fifa, pedindo "punições enérgicas", e alegando ainda que o protocolo imposto pela Fifa foi desrespeitado no caso envolvendo Luighi.