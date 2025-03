Ednaldo Rodrigues marca eleições na CBF para 24 de março

Candidato único, atual presidente deve ser reeleito para mais quatro anos à frente da maior entidade do futebol nacional

Ednaldo Rodrigues convocou oficialmente, por meio de um edital, os membros do colégio eleitoral para a Assembleia Geral Eleitoral, marcada para o dia 24. Na ocasião, serão escolhidos o novo presidente da CBF, além de oito vice-presidentes e três integrantes do conselho fiscal, todos com mandato de quatro anos.

O prazo para o registro das candidaturas termina na próxima quarta-feira, dia 19. No entanto, não há qualquer possibilidade de que outro nome dispute o cargo. Dessa forma, Ednaldo, que comanda a CBF desde 2021, será reeleito sem concorrência. Seu atual mandato, vale lembrar, se estende até 2026.