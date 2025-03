Eleição da CBF é convocada para a véspera de Argentina x Brasil

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, convocou as eleições da entidade para o dia 24 de março, às 10h30min, um dia antes do confronto entre Argentina e Brasil, válido pelas eliminatórias para a Copa de 2026. O edital da convocação do pleito foi publicada na manhã deste domingo, 16 de março.

A eleição será realizada na sede da entidade, na Barra da Tijuca, com a primeira chamada no horário das 10h30min e a segunda às 11h30min. Já o jogo será realizado no dia 25 de março, às 21h30min, no estádio Monumental de Nuñez, em solo argentino.