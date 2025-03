Secretário defende portaria do Castelão e opina sobre gramado sintético

O secretário do Esporte do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, falou ao Esportes O POVO sobre os motivos que levaram à aplicação da portaria que define o intervalo de 66 horas entre jogos no Castelão, assunto que movimentou os bastidores do futebol cearense, em especial durante as semifinais do Estadual. O titular discorreu citando, em especial, o calendário recheado e o período chuvoso.

O titular citou ainda as questões de estrutura do Gigante da Boa Vista, que dificultam a manutenção do gramado. Rogério aproveitou ainda para defender que, se pudesse, utilizaria grama sintética na arena por questões administrativas, mas destacou que não há nenhum projeto para tal e que entende que a dinâmica das partidas em gramado natural são melhores.