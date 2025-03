John Textor declara apoio à reeleição de Ednaldo na CBF

John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo , oficializou seu apoio à reeleição de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF. De acordo com o empresário norte-americano, a conversa que tiveram no último sábado (15) foi muito positiva.

Mais de um ano atrás, eu defendi a mudança na CBF, para abraçar um futuro de oportunidades no futebol brasileiro. Como um clube, pedimos à CBF para se comunicar conosco e outros clubes, para compartilhar sua visão do futuro e nos fornecer indicações claras de que sua liderança era realmente ambiciosa ao enfrentar os grandes desafios do nosso jogo. Além disso, pedimos à CBF para dar a todos nós a confiança de que o futebol brasileiro poderia retornar ao seu devido lugar como um líder global, no esporte e na governança.

No último ano, em grande parte porque nosso Botafogo pôde participar de grandes competições de copa, conheci Ednaldo Rodrigues em um nível mais pessoal. Brinquei com ele, ontem, que nossa relação foi legitimamente firmada em pódios, e que meu carinho por ele cresce a cada vez que ele coloca uma medalha no meu pescoço!

Racismo

Compartilhei com Ednaldo nossas profundas preocupações, e aquelas dos donos de clubes ao redor do mundo que me contataram, depois de ver o vídeo inspirador e de partir o coração de Luighi, do Palmeiras, revelando nas emoções mais cruas o que deve ser vítima do CRIME de racismo. Claro que todos sabemos que o racismo é um problema enorme, mas muitos de nós, em nossas vidas ocupadas, estamos agora emocionalmente impressionados com a coragem deste jovem, que exigiu através de suas lágrimas nossa ação imediata. Por que demoramos tanto para agir? E como podemos deixar este jovem (e muitos outros) se sentirem assim, já que ele está apenas fazendo o seu melhor para crescer e se desenvolver, e fazer uma contribuição para sua comunidade? Sei que Luighi não começou o dia, naquele dia, com o objetivo de acordar o mundo, novamente, para o crime de racismo — ele estava apenas tentando ganhar uma partida de futebol com seus amigos em seu clube favorito — mas ele acordou o mundo, e devemos nos solidarizar com ele, com o Palmeiras e com todo o Brasil — enquanto amplificamos a mensagem de Luighi para o mundo.

Ednaldo compartilhou comigo sua perspectiva, como um homem de cor, do nordeste do Brasil. Ele enfrentou racismo muitas vezes em sua vida e conseguiu ascender a um nível de grande importância em nossa sociedade. Ele é um grande exemplo para jovens, como Luighi, que não deveriam ter que enfrentar os desafios que Ednaldo viu diretamente, ao longo de sua vida. Ednaldo também ficou muito tocado por este momento e pela coragem deste jovem, e me sinto muito confortável de que ele seja a pessoa certa para liderar a contribuição da CBF para um progresso significativo no desafio do racismo dentro do nosso importante e influente jogo.

Manipulação de jogos de futebol

Ednaldo também deixou claro que está comprometido em limpar o jogo de futebol e enfrentar a pandemia de corrupção que é tão comum, globalmente, enquanto descobrimos que também existe no Brasil. Embora seja um problema em todos os lugares, o Brasil é um dos poucos países que está mostrando verdadeira liderança para acabar com a manipulação de partidas. Ednaldo sabe da importância da CBF em manter essa questão em foco. As audiências do Senado expuseram esse problema muito bem, levando até mesmo a uma prisão significativa e mais oportunidades de descobrir a verdade, mas é a CBF que ficará para fazer o trabalho real, quando as audiências públicas terminarem.