Com Endrick e sem Neymar, Seleção se apresenta nesta segunda-feira

Para os primeiros jogos do ano, o técnico chegou a convocar o astro Neymar, mas precisou cortá-lo por conta de lesão. Para o lugar do camisa 10, que recém voltou a jogar pelo Santos após deixar o futebol árabe, o treinador convocou Endrick, que ainda vive fase de adaptação no Real Madrid.

Tendo Endrick como maior novidade de última hora, os jogadores da Seleção Brasileira chegam a Brasília nesta segunda-feira (17), local do primeiro dos dois jogos da equipe de Dorival Júnior pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro confronto será contra a Colômbia, quinta-feira (20), na capital federal. Cinco dias depois, fora de casa, o Brasil terá o clássico contra a Argentina, atual campeã da competição mais importante do futebol mundial.

Dorival, por fim, precisou trocar outros dois nomes da convocação incial, ambos por problemas médicos: Danilo, defensor do Flamengo, deu lugar a Alex Sandro, também do clube carioca, e Éderson, goleiro do Manchester City (ING), a Lucas Perri, do Lyon (FRA).

Programação

Nos dias 17 e 18, Dorival, em resumo, comandará as atividades no estádio Bezerrão. Já a última atividade, dia 19, véspera do jogo, ocorrerá, afinal, no palco do duelo, o Mané Garrincha. Todos os treinos no Distrito Federal ocorrerão às 17h.

A primeira entrevista coletiva será no hotel em que a Seleção ficará hospedada, a partir das 13h do dia 18. A conferência de imprensa com o técnico Dorival Júnior, por fim, será no Mané Garrincha, a partir das 15h45.

Após 12 rodadas, a Seleção Brasileira ocupa a quinta posição na tabela de classificação das Eliminatórias. No total, a equipe soma 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Nos últimos dois jogos de 2024, em suma, empatou em 1 a 1 com a Venezuela e o Uruguai, respectivamente.