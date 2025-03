Dorival Júnior explica convocação de Matheus Cunha para a Seleção: "vem desenvolvendo"

"Matheus vem desenvolvendo já há algum tempo. Vem tendo regularidade e reconhecimento. Todas as observações feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento. É uma função que, de repente, ele possa ser útil. Dentro dessa formação que nós temos, vários jogadores atuam em vários setores do campo. Então, por isso, fica até difícil uma nomenclatura entre meias e atacantes", disse Dorival Júnior.

Com a camisa do Wolverhampton, Matheus Cunha soma bons números da temporada, com 15 gols e quatro assistências em 29 jogos. O brasileiro é o artilheiro da equipe no Campeonato Inglês, com 13 bolas na rede, e o vice-líder em assistências, com quatro.

Pela Seleção Brasileira, Cunha já disputou 11 jogos e não participou de gols.