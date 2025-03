Júnior Cearense destaca projeto longevo e vibra com classificação do Maracanã: "Feito histórico"

Técnico Júnior Cearense em treino do Maracanã / Crédito: Maracanã EC/Divulgação

O Maracanã garantiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 12, após a vitória nos pênaltis, sobre o Ceilândia, no Estádio Domingão, em Horizonte. Além da vaga, o Bicolor Cearense embolsou R$ 2,3 milhões em premiação, totalizando mais de R$ 4 milhões em valores recebidos na competição. Ainda que a classificação tenha vindo nas penalidades, o resultado positivo do clube não veio por acaso. O Maracanã teve participação na Pré-Copa do Nordeste, além da boa atuação no Cearense, que o levou até a semifinal, garantindo a vaga para disputar a Série D do Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Bicolor venceu um rival conhecido do Estado, o Ferroviário, antes de bater o Ceilândia para garantir a vaga na terceira fase. Sem contar que essa é apenas a primeira participação do clube na competição nacional.

Os resultados positivos são frutos do trabalho longevo e conjunto entre comissão técnica e diretoria, segundo destaca o treinador do Maracanã, Júnior Cearense, ao em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. "A gente montou uma equipe com capacidade para que a gente pudesse se sair bem nas competições que a gente iria enfrentar [...] Tudo isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há 5 anos no clube, estruturando o clube junto com a diretoria, comissão e atletas, procurando trazer atletas com o nível que pudesse engrandecer a equipe do Maracanã, e isso tem acontecido", afirmou o técnico. O comandante do Bicolor celebrou bastante a classificação emocionante da equipe diante do Ceilândia, com vitória nas penalidades por 4 a 3, após o 0 a 0 no tempo normal. "Na primeira participação do clube, passar de duas fases da competição, ficar entre os 32 clubes do Brasil. Isso é um feito histórico, é desfrutar de tudo isso com responsabilidade", reforçou.

Na próxima fase da Copa do Brasil, o Maracanã deve enfrentar um adversário de peso, integrante do pote 1 no sorteio que definirá os confrontos. Entre os possíveis rivais, estão Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Fortaleza. O sorteio ainda não tem data definida. Os jogos da terceira fase devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio. Vaga para disputar a Série D Com a chegada do clube na semifinal do Campeonato Cearense, o Bicolor Metropolitano também garantiu participação na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Em 2024, o clube não conseguiu apresentar bom futebol e acabou eliminado na primeira fase da competição nacional.