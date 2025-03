Com Neymar, Dorival convoca seleção para jogos contra Colômbia e Argentina

Brasil vai entrar em campo duas vezes neste mês pelas Eliminatórias, no dia 20, diante da Colômbia, e dia 25, contra a Argentina

O técnico Dorival Júnior fez a primeira convocação da seleção brasileira em 2025, na manhã desta quinta-feira, 6, para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade na lista foi o retorno do atacante Neymar, do Santos.