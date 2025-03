"Não criemos expectativa altíssima", pede Dorival sobre retorno de Neymar à seleção

Atacante Neymar comemora gol no jogo Brasil x Bolívia, no Estádio Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Vitor Silva/CBF

Na manhã desta quinta-feira, 6, o técnico Dorival Júnior convocou os 23 jogadores que ficarão a serviço da seleção brasileira para os compromissos de março das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Colômbia e Argentina. A lista do treinador promoveu o retorno de Neymar, hoje no Santos, ao elenco brasileiro.

Após a convocação, Dorival foi prontamente questionado sobre a volta do craque à seleção após mais de um ano. O técnico explicou o motivo do retorno do camisa 10 e deixou claro que, apesar de ainda estar recuperando o melhor ritmo, Neymar tem características que podem ser decisivas em uma partida.

"Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar. Ele vive um processo de recuperação, nós temos esse entendimento. Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como esse, elas acabam sendo um condicionante para que ele possa superar qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida", declarou. Apesar disso, o técnico brasileiro também pediu, neste primeiro momento, um cuidado especial com relação às expectativas colocadas em cima do retorno de Neymar à equipe nacional. "É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa dentro do grupo. Nós estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos de tê-lo à disposição. É um jogador que todos sabem e conhecem muito bem. Espero que ele seja muito feliz nesse retorno", afirmou Dorival, que trabalhou com o atacante no Santos, em 2010.

"Que nós possamos dar segurança para que ele possa desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive. Que não criemos uma expectativa altíssima, jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos um equilíbrio e uma regularidade nessas duas partidas, que serão muito difíceis. Os nossos adversários terão uma Seleção Brasileira muito bem preparada, em condições de fazermos aí dois jogos importantíssimos para esse momento, e fundamentais para o alcance de nossa classificação", completou. Seleção brasileira nas Eliminatórias A seleção brasileira figura na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos — tem seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.