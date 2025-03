Neymar celebra retorno à Seleção: "Feliz de estar de volta"

Craque está entre os 23 convocados por Dorival Júnior para os duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Após um ano e cinco meses, Neymar esta de volta à Seleção Brasileira. O astro do Santos está entre os 23 convocados por Dorival Júnior para os duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina. E o craque comemorou muito a oportunidade de estar de volta a Canarinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior em outubro de 2023 justamente em um jogo do Brasil. O atacante se machucou no embate contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias da Copa. Aliás, a lesão aconteceu em um momento importante dele, quando começou a ostentar o título de maior artilheiro da Seleção, com 79 gols marcados.