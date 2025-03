Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 1° de março (1°/03), em jogo de volta válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho 2025. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16h30min (horário de Brasília).

Juventude x Grêmio: como chegam os times

Em entrevista ao “ge”, João Pedro, do Grêmio, expôs que entrou em campo no sacrifício no confronto com o Juventude, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Isso porque ele era dúvida para o embate e apontou que ainda estava em tratamento no tornozelo esquerdo após exames de imagem constatarem lesão ligamentar. Mesmo assim, o lateral conseguiu ser decisivo com assistência para um dos gols da equipe.

No jogo de ida, o Imortal bateu o Juventude por 2 a 1 na Arena. Os gols da equipe foram marcados por Braithwaite e Kike Oliveira, enquanto Emerson Batalla descontou para o time jaconero. (Com Jogada10)