Internacional x Caxias: onde assistir ao vivo e online pelo Campeonato Gaúcho

Internacional x Caxias: como chegam os times

O Inter pode ter a possibilidade de contar com um reforço caseiro para as partidas da decisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque a evolução da recuperação do atacante Borré está sendo mais rápida do que o esperado. Com isso, há chances de o colombiano estar à disposição de Roger Machado para os jogos da decisão do Estadual. A informação é do projeto “Vozes do Gigante”.

Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?; VEJA



A preocupação com Borré teve início depois dele apontar dores musculares na coxa direita. Com isso, ele passou a ficar sob observação do departamento médico, com análise diária se haveria evolução do seu quadro. Contudo, a avaliação foi negativa. A apreensão do Colorado com a condição do atacante se confirmou, já que ele não esteve presente na lista de relacionados para o embate com o Caxias. Afinal, o colombiano passou por exames de imagem que constataram um estiramento na coxa esquerda. Com a sua baixa, Wanderson ganhou novamente uma oportunidade como titular. (Com Jogada10)