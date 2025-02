Felipe Alves, ex-Fortaleza, é anunciado como novo goleiro do Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou, na noite dessa segunda-feira, 24, a contratação do goleiro Felipe Alves. O experiente arqueiro, de 36 anos, que conta com passagens por Fortaleza, São Paulo e Fluminense, disputou a Série A1 do Campeonato Paulista deste ano pelo Noroeste, onde foi peça importante para evitar o rebaixamento da equipe no estadual.

O guarda-redes chega com o status de segunda grande contratação da futura SAF do clube pernambucano para a disputa da Série D. A primeira delas foi a chegada do atacante Thiago Galhardo, que também defendeu o Fortaleza recentemente, mas não chegou a jogar com o goleiro no Tricolor do Pici.