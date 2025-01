São Paulo x Corinthians na final da Copinha: veja onde asssitir de graça

São Paulo e Corinthians disputarão o título que leva o nome da cidade, sede dos dois clubes. A decisão é uma homenagem ao aniversário da cidade, comemorado neste dia 25 de janeiro.

O Corinthians, maior campeão do torneio, com 11 conquistas, tentará ampliar sua galeria de troféus. A campanha do clube alvinegro foi de seis vitórias, um empate — contra o Ituano, nas oitavas de final — e uma derrota para o Santo André ainda na fase de grupos.

Por conta disso, o comando do jogo será do São Paulo, já que o tricolor venceu sete partidas e empatou uma. Em São Paulo, desde 2016, apenas os mandantes podem contar com a presença de sua torcida nos estádios em jogos realizados dentro do estado. Assim, a torcida no Pacaembu será exclusivamente tricolor.