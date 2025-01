Corinthians faz treino aberto para 2 mil pessoas antes da final da Copinha

O Corinthians se prepara para encarar o São Paulo neste sábado (25/01), às 10h (de Brasília), no Pacaembu, pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contudo, diferente do que aconteceu durante toda a competição, o Timão não terá sua torcida presente na decisão. Assim, a diretoria decidiu fazer um treino aberto na véspera do confronto para um último apoio dos torcedores.

Por ter campanha superior na competição, o São Paulo será o mandante da final e terá todo o público a favor. No Estado de São Paulo, é proibido torcida de dois clubes da cidade em um clássico no estádio. Assim, o treino serviu como um último apoio antes da decisão.

Em campo, o técnico Orlando Ribeiro comandou uma atividade leve, com todo o elenco, para encerrar a preparação e ter o apoio dos torcedores a um dia da final.

O Timão não chega invicto na decisão, mas viu sua equipe crescer no decorrer do torneio. Afinal, o Alvinegro passou em segundo, após ter vencido o Porto Velho e o Rio Branco, mas perdendo para o Santo André. No mata-mata, o Corinthians eliminou o Falcon, Vila Nova, Ituano (esse nos pênaltis), Vasco e Grêmio. Vale lembrar que a equipe é a maior campeã do torneio, com 11 taças.