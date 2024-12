Enquete: vote no melhor lateral-esquerdo do futebol nordestino em 2024

Com representantes e destaques nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste finalizou o ano com cinco vagas na Série A 2025; vote na enquete

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes na lateral-esquerda, o Esportes O POVO pontua Matheus Bahia, do Ceará; Eros Mancuso, do Fortaleza; Lucas Esteves, do Vitória e Luciano Juba, do Bahia.

Na busca do Ceará pelo acesso á Série A, Matheus Bahia foi um dos nomes mais fortes do time de Léo Condé, participando diretamente de sete gols com assistências durante a temporada. No futebol cearense, quem também se denotou foi Eros Mancuso, do Fortaleza, que atuou pela primeira vez no grupo de Vojvoda em setembro e não saiu mais do time. Ele chegou a marcar um gol e também deu assistência.