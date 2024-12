Bahia enfrenta o The Strongest na 2ª fase da Pré-Libertadores; confira outros confrontos

O outro brasileiro nesta etapa do certame, o Corinthians, encara o Universidad Central-VEN. Passando, enfrenta o Barcelona-EQU

Representante nordestino na Copa Libertadores, ao lado do Fortaleza, o Bahia conheceu nesta quinta-feira, 19, seu adversário na 2ª fase da Pré-Libertadores: The Strongest-BOL. O Esquadrão de Aço jogará a primeira partida em La Paz, na Bolívia. A decisão será em Salvador-BA, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. As datas ainda serão definidas pela Conmebol.

Se avançar, o Tricolor encara Nublense-CHI ou Boston River-URU para poder confirmar ou não sua ida à fase de grupos da Libertadores.