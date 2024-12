Copa Intercontinental 2024 ao vivo: como assistir online e na TV

Fase decisiva da Copa Intercontinental começa nesse mês de dezembro, no Catar. Com Botafogo estreando contra Pachuca, confira onde serão exibidos os jogos.

O Botafogo estreia contra o Pachuca no dia 11 de dezembro, às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha. A semifinal será no dia 14, e a final está marcada para 18 de dezembro, com a entrada do Real Madrid diretamente na decisão.

Onde assistir ao vivo online e na TV à Copa Intercontinental 2024?

A TV Globo garantiu os direitos de transmissão da fase decisiva da Copa Intercontinental 2024 e exibirá ao vivo os jogos do Botafogo e do Real Madrid.

Para quem prefere acompanhar online, as partidas estarão disponíveis no Globoplay, com transmissão simultânea.