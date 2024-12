Luiz Henrique projeta Intercontinental e possível duelo com Real Madrid

Atacante vê Botafogo com sede de vencer e, se enfrentar os espanhóis, quer Glorioso jogando como se fosse um adversário do Brasil

Após a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo ainda não encerra 2024 e mira outra competição: o Intercontinental. O Glorioso estreia no torneio nesta quarta-feira (11/12), contra o Pachuca, do México. Contudo, o torcedor já projeta um possível embate contra o Real Madrid. Até mesmo Luiz Henrique.