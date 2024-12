Copa Intercontinental 2024: entenda formato do antigo Mundial de Clubes

A Copa Intercontinental 2024 traz um modelo reformulado que integra os campeões de seis confederações: África, Ásia, Oceania, Europa, América do Sul e América do Norte e Central.

A competição começa com a Copa África-Ásia-Pacífico, disputada pelos campeões da AFC Champions League, OFC Champions League e CAF Champions League. Neste campeonato, o Al Ahly, do Egito, superou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 0.

Copa Challenger : O campeão do Clássico das Américas enfrentará o vencedor da disputa África-Ásia-Pacífico, também em jogo único, valendo uma vaga na final.

Clássico das Américas : Em jogo único, os campeões da Concacaf (Pachuca) e da Conmebol Libertadores (Botafogo) se enfrentam no Catar.

Final da Copa Intercontinental: O campeão da Uefa Champions League (Real Madrid, em 2024) enfrenta o vencedor da Copa Challenger para definir o campeão mundial anual.

Copa Intercontinental 2024: Catar como anfitrião das fases decisivas

O Catar, assim como na Copa do Mundo de 2022, foi escolhido como país-sede dos jogos finais. As partidas de maior destaque (Clássico das Américas, Copa Challenger e Final) ocorrerão no Estádio 974, em Doha, entre 11 e 18 de dezembro.

Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes

O formato reimaginado é parte de uma estratégia maior da Fifa, liderada por Gianni Infantino, para globalizar o futebol de clubes e criar mais oportunidades competitivas. A Copa Intercontinental servirá como ponte para o novo Mundial de Clubes, que será disputado a cada quatro anos, a partir de 2025.