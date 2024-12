Botafogo anuncia venda de ingressos para Copa Intercontinental

Torcedores do Alvinegro também já podem garantir bilhetes para fase final da competição mundial; Pachuca será o primeiro adversário do Glorioso

O Botafogo divulgou as informações de ingressos para a Copa Intercontinental, que será ainda em dezembro, no Qatar. Os torcedores podem garantir os bilhetes já nesta terça-feira (3). Após conquistar o título da Libertadores, o Glorioso será o representante da América do Sul no torneio que reúne campeões de todo o planeta.

