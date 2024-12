Globo enviará quatro equipes ao Qatar para cobrir Intercontinental do Botafogo

Emissora contará com 12 profissionais que acompanharão desde a chegada do Glorioso à possível decisão contra o Real Madrid / Crédito: Jogada 10

A Globo pretende fazer história com a transmissão da Copa Intercontinental da FIFA 2024, que contará novamente com participação de um brasileiro. Quatro equipes de reportagem vão acompanhar de perto da trajetória do Botafogo, vencedor da Libertadores da América, no Qatar, e a emissora promete envolver mais de 10 profissionais na cobertura. As equipes da Globo acompanharão desde a chegada do Botafogo ao Qatar à possível decisão do dia 18 de dezembro. Além disso, a emissora ficará responsável pela transmissão de todos os jogos do clube de General Severiano em sua primeira participação na Copa Intercontinental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Botafogo estreia na competição contra o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, às 14h, no Stadium 974. O vencedor avança à semifinal para encarar o Al-Ahly, do Egito, no dia 14. O último desafio acontece quatro dias depois, 18 de dezembro, diante do Real Madrid.