Botafogo x Pachuca: tudo sobre o jogo da Copa Intercontinental hoje, 11

O Botafogo estreia na Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 11 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo FR

O Botafogo enfrenta o Pachuca do México nesta quarta-feira, 11, em Doha, no Catar, valendo uma vaga na semifinal da renascida Copa Intercontinental da Fifa. A competição reúne os campeões dos principais torneios internacionais de clubes de 2024. O confronto com o Botafogo é aguardado pelos torcedores do Pachuca e será o primeiro duelo entre os clubes. Confira horários, onde assistir, como chegam as equipes e mais.

Botafogo x Pachuca: que horas começa? O duelo entre brasileiros e mexicanos é disputado às 14h (horário de Brasília) no Estádio 974, uma das sedes da Copa do Catar-2022. A disputa é oficialmente chamada de 'Dérbi das Américas' e equivale às quartas de final do Mundial.

Botafogo x Pachuca: onde assistir A TV Globo garantiu os direitos de transmissão da fase decisiva da Copa Intercontinental 2024 e exibirá ao vivo os jogos do Botafogo e do Real Madrid. Para quem prefere acompanhar online, as partidas estarão disponíveis no Globoplay, com transmissão simultânea. Além disso, o canal Fifa+ e a Cazé TV, via YouTube e Twitch, oferecem opções de streaming para o torneio.

Copa Intercontinental 2024 ao vivo: como assistir online e na TV? VEJA Botafogo x Pachuca: o que está em jogo? O vencedor disputará a Challenger Cup no sábado contra o Al Ahly do Egito, duelo que equivale a uma semifinal. Quem avançar lutará pelo título Intercontinental contra o Real Madrid na próxima quarta-feira, no luxuoso estádio Lusail, sede da final da Copa do Mundo de 2022.

Premiação da Copa Intercontinental 2024: quanto cada clube ganha? CONFIRA Botafogo x Pachuca: como chegam os times O time carioca chega motivado depois de conseguir uma dobradinha histórica em uma semana: sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Atlético-MG e seu terceiro Campeonato Brasileiro, o primeiro em quase 30 anos com uma vitória sobre o São Paulo. Já os 'Los Tuzos' buscarão limpar sua imagem após fecharem o torneio Apertura do México na penúltima posição, com apenas três vitórias em 17 jogos. Atual campeão da Champions League, o Pachuca chega em um momento diferente do time que foi campeão em junho deste ano.