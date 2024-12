Depois de ganhar a 1ª Libertadores, Botafogo ressurge e vai por mais

As piadas por ser o único grande do Brasil que nunca ganhou a Copa Libertadores ficaram para trás. Em uma final heroica contra o Atlético-MG, o Botafogo conquistou no sábado seu primeiro título do principal torneio de clubes da América e quer mais. Seu próximo objetivo é o Campeonato Brasileiro. Antes da vitória por 3 a 1 sobre o 'Galo' em Buenos Aires, pairava no ar a famosa frase: "Tem coisas que só acontecem com o Botafogo".

"Muitas coisas ruins aconteceram neste clube, hoje demos um novo sentido à expressão 'só acontece com o Botafogo'", disse o magnata americano John Textor, dono da SAF do alvinegro carioca, após à final disputada na casa do River Plate. - Dobradinha histórica? - A chegada de Textor e seus milhões em março de 2022 mudou a cara de um clube que estava à beira da falência e distante da elite do futebol sul-americano.

Em 2024, foram mais de R$ 300 milhões investidos em contratações, entre as quais as do atacante Luiz Henrique e do argentino Thiago Almada, além da chegada do técnico português Artur Jorge, que teve passagem de destaque pelo Braga. "Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores", disse o treinador alvinegro. "Só uma equipe com essa vontade consegue um feito deste tamanho". Além de conseguir a 'Glória Eterna', o Botafogo vai disputar a Copa Intercontinental em dezembro e a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes em 2025. E dentro de poucos dias, pode firmar sua ressurreição absoluta.

O time da Estrela Solitária está muito perto de conquistar o Brasileirão pela primeira vez desde 1995. O Botafogo é líder com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras a duas rodadas do fim. Na próxima quarta-feira, os cariocas podem selar a dobradinha no jogo contra o Internacional, desde que consiga pelo menos um empate em Porto Alegre e o 'Verdão' perca seu jogo para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se a combinação de resultados não acontecer no meio de semana, o título será decidido no próximo domingo (8 de dezembro), quando o 'Fogão' recebe o São Paulo.

- Curar uma ferida - O eventual título brasileiro (o terceiro depois de 1968 e 1995), ajudaria a curar uma ferida profunda, depois da derrocada histórica no ano passado. Em 2023, o Botafogo liderou o campeonato por várias rodadas e chegou a abrir 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mas na reta final acumulou tropeços e acabou ficando sem o troféu.