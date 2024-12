Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta gratis) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O duelo entre Verdão e Tricolor será o mais decisivo da final do Brasileirão. Isso porque de um lado o Palmeiras vai em busca de "roubar" o título do Botafogo, que manter a vantagem de pontos e depende somente de si para ser campeão, e do outro estará o Fluminense que busca fugir do rebaixamento.

O Tricolor venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0 na última quinta-feira, mas ainda reúne chances matemáticas de cair para a Segunda Divisão. O time carioca figura no 15º lugar do torneio, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, primeira equipe no Z4. Os comandados de Mano Menezes, portanto, só dependem de si para escapar da queda. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta gratis

canal de TV aberta gratis Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Fluminense

Domingo, 8 de dezembro (8/12), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x Fluminense



Allianz Parque, em São Paulo (SP)