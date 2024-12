Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).

O atacante chileno Aravena teve confirmada uma lesão no adutor da coxa esquerda e desfalca a equipe do Grêmio para o duelo. O meia argentino Cristaldo deve ser o escolhido para herdar a vaga do atleta. A partida também marca a despedida do zagueiro Geromel, que encerrará sua passagem de 11 anos no Grêmio. O Tricolor está preparando uma série de homenagens para o defensor de 39 anos.

Com uma arrancada histórica de oito vitórias seguidas no Brasileirão, o Corinthians saiu de candidato ao rebaixamento para a fase da pré-Libertadores. Como prêmio, o Timão ainda pode terminar a competição como o campeão do segundo turno, dependendo de uma combinação de resultados na última rodada.

No returno, o Corinthians conquistou 34 pontos, com dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O clube do Parque São Jorge está na quarta posição na classificação do segundo turno, atrás de Internacional, Palmeiras e Botafogo. O líder é o Colorado, com 37 pontos, junto com o Verdão. O Glorioso possui 36. (Com Gazeta Esportiva)



