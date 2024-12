Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Vitória se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

Flamengo x Vitória: como chegam os times

Fora da briga pelo título, o Flamengo irá apenas cumprir tabela diante do Vitória. Na terceira colocação com 69 pontos, o Rubro-Negro não pode alcançar a 2ª posição na tabela, hoje com o Palmeiras que contabiliza 73 pontos e também não pode ser superado por Internacional (4°) e Fortaleza (5°), já que ambos possuem 65 pontos.

A partida deverá, no entanto, marcar a despedida de Gabigol do Mengo. Ídolo do clube, o jogador deverá defender o Cruzeiro na próxima temporada. Sabendo disso, a torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã. Todas as mais de 55 mil entradas para o jogo já foram vendidas.