Bragantino x Criciúma: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino e Criciúma se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

Bragantino x Criciúma: como chegam os times

Segundo levantamento da UFMG, a maior chance de queda está com o Red Bull Bragantino, com 67,9%. Integrante do Z4 atualmente, o time paulista é o 17º colocado, com 41 pontos, mas terá a vantagem de atuar contra o já rebaixado Criciúma em casa.



Levando o jogo como uma final, o clube espera contar com a presença da torcida. Até o final da tarde de sexta-feira, mais de 10 mil torcedores já haviam confirmado presença no Nabizão. (Com Gazeta Esportiva)