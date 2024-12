Botafogo x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o São Paulo; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta gratis), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x São Paulo: como chegam os times Fazendo uma temporada brilhante, o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores da América, chega para a partida com a vantagem de depender somente de si para ser campeão. O grupo comandado por Artur Jorge é o atual líder com 76 pontos no torneio, três a mais que o vice Palmeiras, a quem venceu há duas rodadas por 3 a 1 no Allianz Parque.

Torcedor mirim do Vasco, Gui Gandra é indicado ao prêmio Fan Award da Fifa; VEJA

O adversário, São Paulo, somente cumpre tabela e também vai em busca de diante, do Botafogo, impedir que o rival Palmeiras iguale o seu feito de ser o único time brasileiro com o tri consecutivo do Brasileirão.