Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão entre Atlético-MG e Athletico-PR é neste domingo, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta gratis) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 8 de dezembro (8/12), em jogo válido pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).

Atlético-MG x Athletico-PR: como chegam os times

De finalista da Libertadores a integrante da temida disputa contra o rebaixamento no Brasileirão 2024. O Atlético-MG foi literalmente do céu ao inferno em poucos dias. Apesar de ter uma pequena chance de queda, o Galo atuará pressionado no domingo contra o Athletico-PR, na Arena MRV.

Para piorar, o aproveitamento do Atlético-MG nas últimas rodadas do Brasileirão 2024 é terrível. Em 10 jogos, foram 3 empates e 7 derrotas, com apenas 10% de aproveitamento. Foram 6 gols marcados e 16 sofridos.

