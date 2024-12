Vasco x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Atlético-MG: como chegam os times

Embora ainda matematicamente na briga por uma vaga na pré-Libertadores, o feito é quase impossível e resta ao Cruzmaltino a vaga na Sula para encerrar um 2024 sem títulos. Em 12º lugar na tabela com 44 pontos, o Vasco está dois pontos à frente do Athletico-PR, equipe que fecha o G14.



Campeão mineiro no primeiro semestre, o Atlético disputou duas finais na temporada e morreu na praia em ambas. Após perder a Copa do Brasil para o Flamengo, o Galo caiu diante do Botafogo na final da Libertadores, no último sábado. No Brasileiro, aparece na 13ª posição, com a mesma pontuação do Vasco.

(Com Gazeta Esportiva)